***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziKuştepe Mah. Leylak 1. Sokak Nursanlar İş Merkezi N1 K:7 D:26 Şişli/İstanbulYeni Şirket MerkeziSaray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N4/2 Cessas Plaza, Kat:7, Daire:15 34768 Ümraniye İstanbulDeğişiklik Tarihi01/11/2022Açıklamalar"Şirketimizin merkezi "Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. N4/2 Cessas Plaza, Kat:7, Daire:15 34768 Ümraniye İstanbul " adresine taşınmıştır. 01.11.2022 tarih ve 2022/95 sayılı yönetim kurulu kararı ile söz konusu değişikliğin ticaret sicilde tescil ve ilanına karar verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076145BIST