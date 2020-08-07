***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.08.2020 14:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866632
BIST
16:181.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:187,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:188,5415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0709
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:18478,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 478,70
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.505.821
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.586.836
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.800.421
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|ASELS
|15,76
|1.293.684.431
|% 3,21
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GUSGR
|5,12
|770.872.989
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.255.198.363
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,53
|526.786.637
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|200.902.416
|% -0,96
|
|SISE
|5,93
|1.113.847.113
|% 3,13
|
|GARAN
|6,45
|1.189.221.478
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4165
|9,4638
|% -0,54
|
|Frank
|7,8748
|7,9223
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9210
|1,9307
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|-5,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-114,30
|
|Tam
|3.215
|3.411
|-49,60
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,90
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|28,47
|28,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|-0,17
|