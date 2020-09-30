***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.09.2020 16:13
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877463
BIST
16:271.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,23
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:277,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0461
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:279,0873
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0914
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:27473,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,47
|Açılış
|: 473,07
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:27
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|443.409.696
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.517.738
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.655.504
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.456.076
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.165.329.067
|% 1,49
|
|ASELS
|19,17
|2.808.448.026
|% 3,01
|
|GARAN
|7,02
|1.222.720.868
|% 1,74
|
|KARSN
|3,12
|876.797.228
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|677.985.557
|% 1,83
|
|SISE
|7,50
|4.165.329.067
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|876.797.228
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|677.985.557
|% 1,83
|
|GARAN
|7,02
|1.222.720.868
|% 1,74
|
|ASELS
|19,17
|2.808.448.026
|% 3,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7658
|7,7707
|% -0,59
|
|Euro
|9,0825
|9,0873
|% -1,00
|
|Sterlin
|9,9685
|10,0185
|% -0,42
|
|Frank
|8,3979
|8,4485
|% -0,76
|
|Riyal
|2,0667
|2,0770
|% -0,46
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,07
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-19,86
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-9,60
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|0,09
|