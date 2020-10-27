***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.10.2020 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yatırımcı Bilgi Formu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884281
BIST
12:061.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:068,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0816
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1650
En Düşük
8,0708
12:069,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:06498,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,18
|Açılış
|: 498,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:06
|GLRYH
|17,49
|21.345.398
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.634.415
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.446.385
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|445.605.391
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|441.279.880
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|365.157.915
|% 0,41
|
|DEVA
|24,26
|296.150.631
|% -1,78
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|281.394.493
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.589.502
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|266.765.761
|% 2,41
|
|KRDMD
|3,28
|285.133.310
|% -1,50
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1624
|8,1650
|% 1,01
|
|Euro
|9,6400
|9,6460
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,5868
|10,6399
|% 0,86
|
|Frank
|8,9485
|9,0024
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,94
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,58
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|21,46
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|10,39
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,07
|41,07
|0,24
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.28 ) 1, 261
-
12:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 7, 882.00 milyon TL de
-
12:19OSMEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 634 adet işlem
-
12:18KONTR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 049 adet işlem
-
12:17ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 015, 867 adet işlem