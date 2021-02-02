***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.02.2021 15:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906939
BIST
16:491.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:497,1702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:498,6418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:49422,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -7,50
|Açılış
|: 422,48
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DURDO
|12,54
|27.694.424
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.361.588
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.088.317
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.181.009
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.969.093
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.274.925
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|50.563.595
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,24
|2.248.619.484
|% 8,72
|
|KOZAL
|122,10
|1.279.982.887
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,45
|1.076.397.415
|% 0,41
|
|SISE
|7,55
|1.051.866.487
|% 2,17
|
|GARAN
|9,57
|1.019.635.220
|% 0,95
|
|DOHOL
|4,24
|2.248.619.484
|% 8,72
|
|EKGYO
|2,45
|1.076.397.415
|% 0,41
|
|TSKB
|1,84
|424.849.407
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|737.399.298
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,46
|232.764.709
|% 0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1676
|7,1702
|% -0,23
|
|Euro
|8,6371
|8,6418
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,7719
|9,8209
|% -0,25
|
|Frank
|7,9607
|8,0087
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9077
|1,9172
|% -0,21
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-23,52
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|-39,27
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|-18,99
|
|Çeyrek
|678
|694
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,37
|
|B. Petrol
|57,72
|57,72
|1,39
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:02KAREL
Yüzde 8.34 oranında artışla 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 184 adet işlem
-
17:01BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 134 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 42 artarak (% 1.10 ) 1, 602
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DURDO, GOLTS
-
17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse DOHOL, KOZAL, EKGYO