***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2021 12:04
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916784
BIST
11:581.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:587,5703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0369
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
11:589,0171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0517
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
11:58419,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,96
|Açılış
|: 419,27
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:58
|TRILC
|14,64
|343.894
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.859.861
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.194.819
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.901.249
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|33.105.458
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|SUMAS
|67,50
|20.790
|% -3,85
|
|SASA
|43,98
|721.935.406
|% 4,12
|
|PETKM
|6,31
|560.115.783
|% 1,12
|
|GARAN
|9,00
|525.211.323
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,52
|475.441.870
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,05
|333.195.732
|% 8,30
|
|PETKM
|6,31
|560.115.783
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|297.990.373
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,39
|169.724.527
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,52
|475.441.870
|% 1,90
|
|TSKB
|1,71
|102.492.891
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5692
|7,5703
|% -0,49
|
|Euro
|9,0095
|9,0171
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,5321
|10,5850
|% -0,16
|
|Frank
|8,1484
|8,1975
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0201
|2,0303
|% -0,20
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,00
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.789
|2.831
|-11,00
|
|Tam
|2.776
|2.847
|-16,43
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|-7,95
|
|Çeyrek
|673
|688
|-3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|-0,08
|
Seans Raporu
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