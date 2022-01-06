***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.01.2022 10:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989208
BIST
12:362.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:3613,6513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0168
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:3615,4718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:36785,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -8,94
|Açılış
|: 785,92
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:36
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.189.886
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,69
|1.771.137
|% 6,96
|
|KIMMR
|3,45
|88.600.339
|% 6,48
|
|ELITE
|22,04
|45.333.397
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,32
|55.320.618
|% -6,39
|
|MARKA
|4,03
|1.980.871
|% -5,18
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|NIBAS
|12,00
|8.806.035
|% -4,46
|
|THYAO
|25,30
|1.816.895.444
|% 5,86
|
|EREGL
|30,68
|1.190.770.187
|% -0,58
|
|GARAN
|11,49
|1.127.249.991
|% 0,35
|
|SISE
|14,61
|901.289.818
|% 1,39
|
|KRDMD
|10,28
|761.986.648
|% -0,19
|
|YKBNK
|3,54
|531.779.338
|% 0,85
|
|GARAN
|11,49
|1.127.249.991
|% 0,35
|
|PETKM
|9,12
|730.052.122
|% 3,17
|
|KRDMD
|10,28
|761.986.648
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,28
|169.160.716
|% -0,44
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6237
|13,6516
|% -0,12
|
|Euro
|15,4156
|15,4549
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,3581
|18,4501
|% -0,49
|
|Frank
|14,7820
|14,8710
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6194
|3,6376
|% -0,15
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-15,03
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-8,11
|
|Cumhuriyet
|5.239
|5.319
|-21,00
|
|Tam
|5.209
|5.345
|-25,85
|
|Yarım
|2.518
|2.586
|-12,50
|
|Çeyrek
|1.263
|1.293
|-6,25
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,78
|80,78
|-0,02
|