***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.10.2022 11:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072825
BIST
11:163.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 15,68
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.845
11:1618,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
11:1618,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0515
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2463
11:16981,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,25
|Açılış
|: 981,36
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler11:16
|GESAN
|149,60
|296.823.668
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|26.570.340
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|36.045.992
|% 9,94
|
|SMRTG
|125,40
|186.026.197
|% 9,90
|
|ATSYH
|128,10
|904.130
|% 9,49
|
|ODAS
|7,56
|1.724.753.769
|% -9,68
|
|MEGAP
|4,24
|14.036.036
|% -5,36
|
|MEGAP
|4,24
|14.036.036
|% -5,36
|
|KIMMR
|6,84
|3.386.547
|% -5,26
|
|RHEAG
|2,37
|2.511.071
|% -5,20
|
|THYAO
|97,45
|2.630.425.193
|% 0,21
|
|ODAS
|7,56
|1.724.753.769
|% -9,68
|
|TUPRS
|356,90
|1.075.155.866
|% -0,53
|
|AKBNK
|15,05
|1.059.194.515
|% -0,27
|
|ASELS
|33,70
|1.048.481.641
|% 0,66
|
|ODAS
|7,56
|1.724.753.769
|% -9,68
|
|EKGYO
|4,45
|726.171.841
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,39
|1.013.365.064
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,05
|1.059.194.515
|% -0,27
|
|KATMR
|1,99
|118.585.131
|% 8,74
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,5915
|% 0,04
|
|Euro
|18,2642
|18,2773
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,8740
|20,9786
|% -0,51
|
|Frank
|18,5219
|18,6335
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% -0,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-11,37
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.656
|6.733
|-31,00
|
|Yarım
|3.243
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|89,61
|89,61
|-0,42
|