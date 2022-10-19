***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.10.2022 11:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072826
BIST
11:163.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 16,05
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.845
11:1618,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
11:1618,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0515
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2463
11:16981,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,25
|Açılış
|: 981,36
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GESAN
|149,60
|295.435.829
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|26.551.016
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|36.045.992
|% 9,94
|
|ESEN
|58,25
|181.055.537
|% 9,91
|
|SMRTG
|125,40
|182.512.906
|% 9,90
|
|ODAS
|7,56
|1.668.735.166
|% -9,68
|
|KIMMR
|6,78
|3.115.365
|% -6,09
|
|MEGAP
|4,23
|13.910.523
|% -5,58
|
|MEGAP
|4,23
|13.910.523
|% -5,58
|
|AKFGY
|4,19
|138.846.754
|% -5,42
|
|THYAO
|97,70
|2.608.833.707
|% 0,46
|
|ODAS
|7,56
|1.668.735.166
|% -9,68
|
|TUPRS
|357,10
|1.068.477.515
|% -0,47
|
|AKBNK
|15,07
|1.052.834.298
|% -0,13
|
|ASELS
|33,74
|1.040.729.996
|% 0,78
|
|ODAS
|7,56
|1.668.735.166
|% -9,68
|
|EKGYO
|4,47
|721.110.296
|% 1,82
|
|YKBNK
|9,41
|1.000.176.895
|% 0,21
|
|AKBNK
|15,07
|1.052.834.298
|% -0,13
|
|KATMR
|1,99
|117.438.869
|% 8,74
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5894
|18,5929
|% 0,05
|
|Euro
|18,2538
|18,2634
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,8859
|20,9907
|% -0,46
|
|Frank
|18,5256
|18,6372
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% -0,05
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-10,59
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.658
|6.734
|-30,00
|
|Yarım
|3.244
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|-0,36
|
Seans Raporu
11:14
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11:29ALKIM
Yüzde 4.70 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 300, 157 adet işlem
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11:27XU100
Endeks 3, 858 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 21, 885.00 milyon TL de
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11:27BAKAB
Yüzde 8.02 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 163 adet işlem
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11:26CEMAS
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 534, 556 adet işlem
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11:25USAK
Yüzde 7.00 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 221, 688 adet işlem