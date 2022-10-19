***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.10.2022 11:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072827
BIST
13:533.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 38,16
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:5318,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:5318,1889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1399
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1779
13:53976,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,48
|Açılış
|: 976,99
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
975,99
BIST En Aktif Hisseler13:52
|GESAN
|149,60
|465.404.172
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|290.214.089
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.994.520
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|83.124.419
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|39.132.933
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,15
|255.788.909
|% -6,32
|
|SEGYO
|1,61
|132.172.778
|% -4,17
|
|HKTM
|72,60
|46.264.216
|% -4,10
|
|EKIZ
|13,72
|335.799
|% -3,38
|
|EMNIS
|56,50
|179.225
|% -3,34
|
|ODAS
|8,16
|4.026.337.427
|% -2,51
|
|THYAO
|97,55
|3.634.903.200
|% 0,31
|
|AKBNK
|15,38
|2.181.955.384
|% 1,92
|
|YKBNK
|9,52
|1.986.939.062
|% 1,38
|
|TUPRS
|360,90
|1.790.536.965
|% 0,59
|
|ODAS
|8,16
|4.026.337.427
|% -2,51
|
|YKBNK
|9,52
|1.986.939.062
|% 1,38
|
|EKGYO
|4,44
|908.858.879
|% 1,14
|
|AKBNK
|15,38
|2.181.955.384
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,63
|1.255.328.594
|% 1,69
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5923
|% 0,04
|
|Euro
|18,1822
|18,1931
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,8806
|20,9853
|% -0,48
|
|Frank
|18,4820
|18,5933
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% -0,01
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-19,27
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,66
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-47,00
|
|Tam
|6.637
|6.717
|-47,00
|
|Yarım
|3.234
|3.284
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,05
|91,05
|1,02
|