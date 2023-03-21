***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.03.2023 19:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126860
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1514
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.184,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -25,24
|Açılış
|: 1.184,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.184,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0226
|19,0280
|% 0,12
|
|Euro
|20,4872
|20,5259
|% 0,87
|
|Sterlin
|23,1502
|23,2663
|% -0,53
|
|Frank
|20,5290
|20,6526
|% 0,73
|
|Riyal
|5,0482
|5,0735
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-42,48
|
|Altın Gr.
|1.185
|1.185
|-24,49
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.015
|8.108
|-134,00
|
|Yarım
|3.929
|3.967
|-66,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.984
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|1,28
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM