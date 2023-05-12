***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.05.2023 16:46
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150959
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0586
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0799
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2691
18:051.267,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.267,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,22
|279.639
|% -8,42
|
|ANELE
|4,01
|15.139.547
|% -7,82
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|TUPRS
|71,00
|3.233.932.514
|% -0,70
|
|SISE
|39,86
|3.168.571.889
|% -1,34
|
|BIMAS
|177,30
|1.840.412.725
|% 1,66
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|TSKB
|4,41
|575.460.514
|% -2,22
|
|VAKBN
|9,16
|1.103.572.601
|% 0,22
|
|KOZAL
|16,88
|1.669.708.540
|% -2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5984
|19,6053
|% 0,30
|
|Euro
|21,2682
|21,2837
|% -0,37
|
|Sterlin
|24,3592
|24,4814
|% -0,10
|
|Frank
|21,7692
|21,9004
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2114
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-3,75
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,91
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.730
|4.941
|77,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.456
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|