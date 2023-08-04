***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.08.2023 11:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180553
BIST
'
12:237.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 59,28
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2326,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2329,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:231.678,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.677,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:17
|RAYSG
|43,56
|31.833.774
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|642.570.421
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.429.613
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|373.971.719
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.667
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.073.509
|% -9,94
|
|AKSUE
|41,20
|77.124.819
|% -7,42
|
|ASTOR
|115,30
|3.840.731.349
|% 1,86
|
|THYAO
|236,40
|2.590.347.146
|% 0,60
|
|KONTR
|248,70
|2.440.810.417
|% -1,19
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|SMRTG
|85,85
|2.048.943.880
|% 2,57
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|CEMAS
|3,22
|369.631.357
|% 3,21
|
|FZLGY
|15,13
|1.446.903.236
|% 5,73
|
|YKBNK
|14,12
|889.319.035
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,30
|238.840.382
|% -0,46
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9554
|27,0173
|% 0,26
|
|Euro
|29,5353
|29,5440
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1845
|34,3559
|% 0,09
|
|Frank
|30,6294
|30,8140
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|0,37
|