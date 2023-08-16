***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.08.2023 10:04
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185885
BIST
'
13:277.690
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -1,12
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2727,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2729,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:271.658,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.658,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:25
|COSMO
|146,30
|28.502.164
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|MERKO
|10,58
|133.172.062
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.399.977
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.567.226
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.050.022
|% -9,94
|
|ADESE
|2,01
|555.820.925
|% -9,46
|
|GESAN
|94,70
|3.168.193.231
|% -8,33
|
|TUPRS
|119,20
|4.507.734.231
|% 4,20
|
|ASTOR
|135,40
|3.960.289.904
|% -2,87
|
|THYAO
|257,00
|3.786.695.731
|% -1,04
|
|KRDMD
|26,60
|3.205.021.161
|% 4,89
|
|GESAN
|94,70
|3.168.193.231
|% -8,33
|
|ZOREN
|5,20
|1.791.691.286
|% 4,42
|
|ADESE
|2,01
|555.820.925
|% -9,46
|
|YKBNK
|16,47
|2.917.785.602
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,72
|1.329.894.664
|% 2,23
|
|KRDMD
|26,60
|3.205.021.161
|% 4,89
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0574
|27,0641
|% 0,03
|
|Euro
|29,5517
|29,5656
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3853
|34,5578
|% 0,43
|
|Frank
|30,6771
|30,8619
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1935
|7,2296
|% 0,10
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,22
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.095
|11.163
|-21,00
|
|Yarım
|5.565
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|