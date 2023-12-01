***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.12.2023 18:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221682
BIST
'
17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0569
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0223
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3160
17:581.920,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 31,02
|Açılış
|: 1.920,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.921,07
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|BURVA
|86,35
|31.962.296
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8522
|28,9150
|% 0,14
|
|Euro
|31,4327
|31,4952
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,5684
|36,7518
|% 0,63
|
|Frank
|33,0606
|33,2597
|% 0,69
|
|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,49
|25,51
|% 0,66
|
|Platin
|933,19
|935,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,39
|1.011,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,04
|81,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,25
|2.067,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında