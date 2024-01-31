***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.01.2024 15:36
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244546
BIST
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16:008.478
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,09
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:0030,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0107
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:0032,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0122
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:001.989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.989,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:56
|EGPRO
|182,60
|112.293.975
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.806.464
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.065.684
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|700.924.632
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.486.026
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.151.567
|% -9,95
|
|CATES
|81,90
|2.511.071.637
|% -6,93
|
|THYAO
|269,50
|4.579.335.166
|% -0,92
|
|BINHO
|549,00
|2.622.134.356
|% 4,37
|
|CATES
|81,90
|2.511.071.637
|% -6,93
|
|MIATK
|43,34
|2.246.626.189
|% 3,63
|
|EREGL
|43,28
|2.218.887.612
|% -0,14
|
|EKGYO
|9,99
|1.497.975.438
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,69
|530.977.563
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,30
|2.083.237.314
|% -1,25
|
|YKBNK
|21,68
|1.633.728.701
|% 0,46
|
|TSPOR
|1,58
|119.400.977
|% 1,94
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3524
|30,3584
|% 0,03
|
|Euro
|32,9235
|32,9358
|% -0,01
|
|Sterlin
|38,3862
|38,5787
|% -0,06
|
|Frank
|35,0299
|35,2409
|% -0,12
|
|Riyal
|8,0703
|8,1107
|% 0,02
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|923,07
|924,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,01
|979,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,59
|2.036,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
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16:12HATSN
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 998, 342 adet işlem
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16:10MACKO
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 83.55 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 086 adet işlem
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16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ENKAI, BIMAS
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 01 kaybederek (% -0.09 ) 7, 466
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16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BYDNR, MRSHL, DOBUR, EGPRO, BAKAB, AKSUE, AVHOL, BURVA, SNPAM