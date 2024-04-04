***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.04.2024 16:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı bilgi formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267357
BIST
'
17:339.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
|| 173,41
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:3331,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:3334,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:332.354,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,78
|Açılış
|: 2.354,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:33
|SEKUR
|14,74
|46.097.323
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|75.292.920
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.764.833
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|BRKVY
|182,70
|13.227.688
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.175.734.124
|% -9,94
|
|ALVES
|53,50
|518.260.654
|% -9,32
|
|THYAO
|292,00
|21.466.809.665
|% -2,67
|
|ISCTR
|12,32
|8.321.178.794
|% 5,84
|
|ODINE
|70,80
|6.145.314.648
|% -8,82
|
|YKBNK
|28,44
|5.539.480.709
|% 3,19
|
|AKBNK
|51,70
|4.196.705.076
|% 5,00
|
|ISCTR
|12,32
|8.321.178.794
|% 5,84
|
|ZOREN
|5,33
|1.084.218.287
|% -1,30
|
|YKBNK
|28,44
|5.539.480.709
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,30
|1.326.180.115
|% 3,33
|
|AKENR
|16,30
|2.277.184.026
|% -3,49
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0998
|40,3008
|% -0,54
|
|Frank
|34,9624
|35,1376
|% -0,94
|
|Riyal
|8,4341
|8,4763
|% -0,72
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,32
|943,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,35
|1.032,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,23
|89,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,58
|2.295,96
|% 0,66
|