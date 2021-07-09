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***HFP* *IYF* *HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

09.07.2021 18:10



***HFP******IYF******HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [IYF]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

01.07.2021 tarihinde kurucusu olduğumuz Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF) nam ve hesabına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(INFO) paylarından 4.08 fiyattan 1.677.133 Adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Alım işlemi sonucunda Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF)'un İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(INFO)'de sahip olduğu paylar %5 sınırını aşarak %6,16 oranına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/07/2021 1.677.133 0 1.677.133 6.836.101,39 8.513.234,39 % 4,95 % 4,35 % 6,16 % 5,41




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950052


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EKIZ 7,48 684.375 % 10,00  
ERBOS 133,80 167.723.302 % 9,94  
NTGAZ 8,43 120.219.247 % 9,91  
KUTPO 51,95 127.387.872 % 8,96  
EDIP 2,88 27.925.403 % 7,87  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6557 8,6598 % -0,38  
Euro 10,2754 10,2816 % -0,34  
Sterlin 11,9361 11,9960 % -0,18  
Frank 9,4155 9,4722 % -0,55  
Riyal 2,3008 2,3123 % -0,47  
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Altın Ons 1.809 1.809 6,48  
Altın Gr. 503 503 -0,63  
Cumhuriyet 3.329 3.379 -12,00  
Tam 3.320 3.404 -5,89  
Yarım 1.605 1.647 -2,85  
Çeyrek 805 823 -1,42  
Gümüş.Ons 26,13 26,16 0,21  
Gümüş Gr. 7,27 7,27 0,02  
B. Petrol 75,56 75,56 1,44  
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