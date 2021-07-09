***HFP* *IYF* *HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.07.2021 18:10
***HFP******IYF******HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IYF]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.07.2021 tarihinde kurucusu olduğumuz Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF) nam ve hesabına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(INFO) paylarından 4.08 fiyattan 1.677.133 Adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Alım işlemi sonucunda Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF)'un İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(INFO)'de sahip olduğu paylar %5 sınırını aşarak %6,16 oranına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/07/2021 1.677.133 0 1.677.133 6.836.101,39 8.513.234,39 % 4,95 % 4,35 % 6,16 % 5,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950052
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0329
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0346
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 503,63
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6557
|8,6598
|% -0,38
|
|Euro
|10,2754
|10,2816
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9361
|11,9960
|% -0,18
|
|Frank
|9,4155
|9,4722
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,48
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|1,44
|