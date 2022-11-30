***HJB* *HDS* *HBV* *HLR* *HQQ* *HVL* *HYV* *UGH* *HVK* *HVB* *HVC* *HMC* *HFP* *HDH* *HPF* *HVA* *UGL* *HDJ* *NNF* *HKH* *HPL* *HTZ* *HPI* *HMK* *HMR* *HYK*
30.11.2022 19:36
***HJB******HDS******HBV******HLR******HQQ******HVL******HYV******UGH******HVK******HVB******HVC******HMC******HFP******HDH******HPF******HVA******UGL******HDJ******NNF******HKH******HPL******HTZ******HPI******HMK******HMR******HYK******HMV******HVN******HPZ******HGV*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [HQQ, HDS, HPF, HDH, HMK, HYK, HPI, HPZ, HLR, HPL, HMC, HVL, HVA, HVB, HVC, HVK, HTZ, HDJ, HBV, HMV, HGV, HVN, UGH, UGL, NNF, HKH, HYV, HJB, HMR]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adres değişikliğine ilişkin duyuru metni tasarruf sahiplerinin bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083192
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0083
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.049,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6274
|18,6297
|% -0,04
|
|Euro
|19,2195
|19,2318
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,1658
|22,2769
|% -0,15
|
|Frank
|19,5248
|19,6424
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|1,36
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.010
|7.083
|16,00
|
|Yarım
|3.400
|3.463
|8,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.731
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|0,21
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|2,37
|