***HKTM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HKTM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HKTM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052604BIST