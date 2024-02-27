***HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.02.2024 16:46
***HKTM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HKTM
28.02.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HIDROPAR HAREKET KONTROL HKTM 200,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252320
BIST
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16:509.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -71,31
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
16:5031,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0465
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
16:5033,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0318
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
16:502.039,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.039,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|FONET
|30,14
|271.968.282
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|102.533.920
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|31.313.552
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|244.337.757
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|519.089.432
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|517.774.285
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|IHYAY
|3,11
|73.468.573
|% -9,86
|
|ERSU
|35,02
|29.901.369
|% -9,23
|
|THYAO
|283,75
|10.267.721.734
|% -0,61
|
|EREGL
|46,90
|8.874.125.153
|% 2,90
|
|MIATK
|81,45
|6.216.429.419
|% 5,64
|
|REEDR
|71,00
|5.953.789.729
|% 6,29
|
|SASA
|40,42
|4.145.216.230
|% 1,66
|
|ZOREN
|5,50
|1.325.336.667
|% -3,17
|
|PSGYO
|7,25
|1.446.845.828
|% -5,23
|
|EREGL
|46,90
|8.874.125.153
|% 2,90
|
|EKGYO
|11,48
|2.016.734.916
|% -1,29
|
|ISCTR
|11,29
|1.865.733.003
|% -1,52
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1439
|31,1486
|% 0,15
|
|Euro
|33,8057
|33,8266
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,3804
|39,5779
|% 0,13
|
|Frank
|35,2616
|35,4740
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2806
|8,3221
|% 0,17
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|892,05
|893,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,65
|960,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,58
|81,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,82
|2.035,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
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17:05MEKAG
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 75.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 023 adet işlem
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17:04HDFGS
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 776, 324 adet işlem
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17:03DOBUR
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 99.00 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 157 adet işlem
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17:02XU100
Endeks 9, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 105, 108.00 milyon TL de
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17:02KZGYO
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 326, 548 adet işlem