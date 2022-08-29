***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 12:06
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058825
BIST
12:293.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -28,76
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
12:2918,1948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
12:2918,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1224
En Düşük
18,0156
12:291.007,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,15
|Açılış
|: 1.007,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler12:29
|DYOBY
|18,64
|63.483.560
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|38.582.026
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|7.042.178
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,65
|586.260
|% 9,50
|
|MTRKS
|65,15
|3.144.641
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|2.156.419
|% -9,94
|
|PAMEL
|131,40
|11.762.795
|% -9,38
|
|ANELE
|3,15
|33.038.349
|% -8,16
|
|THYAO
|69,60
|3.524.339.535
|% -0,14
|
|PETKM
|13,76
|2.624.671.958
|% 5,04
|
|YKBNK
|6,80
|1.871.181.751
|% -2,86
|
|HALKB
|7,36
|1.559.416.831
|% 3,23
|
|VAKBN
|6,45
|1.425.682.157
|% 6,61
|
|YKBNK
|6,80
|1.871.181.751
|% -2,86
|
|VAKBN
|6,45
|1.425.682.157
|% 6,61
|
|HALKB
|7,36
|1.559.416.831
|% 3,23
|
|EKGYO
|3,95
|818.154.319
|% -0,25
|
|PETKM
|13,76
|2.624.671.958
|% 5,04
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1849
|18,1948
|% 0,17
|
|Euro
|18,1045
|18,1096
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,1646
|21,2708
|% -0,46
|
|Frank
|18,7133
|18,8260
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8289
|4,8531
|% 0,17
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,47
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,15
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|-56,00
|
|Tam
|6.761
|6.810
|-121,00
|
|Yarım
|3.294
|3.329
|-60,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,98
|
Seans Raporu
12:29
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, TAVHL
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 62 kaybederek (% -1.13 ) 2, 765
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, DYOBY, UZERB, DOGUB
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, KAPLM, MTRKS, SILVR