***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 17:02
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071670
BIST
17:333.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 41,30
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:3318,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:3318,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:33984,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -14,03
|Açılış
|: 984,76
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:31
|BARMA
|63,80
|211.972.426
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|26.192.627
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|206.642.047
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|119.131.823
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|837.514.509
|% -9,93
|
|HKTM
|66,50
|102.743.741
|% -9,89
|
|RODRG
|28,02
|9.983.570
|% -9,38
|
|BUCIM
|4,25
|278.159.262
|% -7,21
|
|THYAO
|87,85
|7.485.358.477
|% 3,23
|
|SASA
|86,95
|3.118.454.803
|% 6,17
|
|PETKM
|14,89
|2.306.997.022
|% 1,64
|
|AKBNK
|13,02
|2.282.183.770
|% 0,70
|
|ASELS
|31,30
|1.917.788.833
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,15
|1.283.259.776
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,35
|1.783.413.063
|% 1,83
|
|ISCTR
|8,24
|1.636.638.065
|% -0,12
|
|ODAS
|8,20
|1.527.349.227
|% 5,26
|
|AKBNK
|13,02
|2.282.183.770
|% 0,70
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5718
|18,5784
|% 0,07
|
|Euro
|18,0116
|18,0327
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,7121
|20,8160
|% 0,80
|
|Frank
|18,3985
|18,5093
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,08
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-25,95
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-15,51
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.651
|6.711
|-82,00
|
|Yarım
|3.241
|3.281
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,28
|
|B. Petrol
|91,87
|91,87
|-0,58
|
Seans Raporu
17:31
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17:46RHEAG
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