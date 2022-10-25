***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:27
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073836
BIST
10:483.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 19,52
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
10:4818,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:4818,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:48984,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 984,22
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:48
|AGYO
|8,36
|17.351.648
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|235.110.313
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.355.250
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|109.565.061
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|CONSE
|7,39
|175.712.258
|% -9,77
|
|PENTA
|64,35
|42.413.999
|% -9,17
|
|ALKA
|39,92
|141.357.024
|% -9,04
|
|GESAN
|146,20
|292.150.670
|% -7,47
|
|SKTAS
|3,54
|21.355.791
|% -7,33
|
|THYAO
|101,00
|1.815.219.569
|% 1,51
|
|SASA
|106,00
|790.002.186
|% 6,00
|
|EKGYO
|4,69
|682.615.295
|% 1,30
|
|TOASO
|105,70
|627.072.635
|% -1,12
|
|EREGL
|30,70
|586.565.044
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,69
|682.615.295
|% 1,30
|
|TSKB
|3,02
|240.848.758
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,06
|145.811.731
|% 4,04
|
|YKBNK
|9,55
|556.835.332
|% 1,92
|
|IHLAS
|0,67
|33.746.772
|% -2,90
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6113
|% 0,15
|
|Euro
|18,3593
|18,3702
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9530
|21,0581
|% 0,18
|
|Frank
|18,4945
|18,6060
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-4,31
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|0,00
|20,00
|-6.749,00
|
|Yarım
|0,00
|10,00
|-3.295,00
|
|Çeyrek
|0,00
|5,00
|-1.649,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,10
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|-0,37
|