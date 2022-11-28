***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:23
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082486
BIST
14:434.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 76,92
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
14:4318,6331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
14:4319,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1131
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
14:431.054,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.054,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler14:42
|RTALB
|13,75
|110.238.068
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.623.652
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.762.587
|% 10,00
|
|PRKAB
|37,42
|183.862.030
|% 9,99
|
|ALFAS
|137,60
|401.756.086
|% 9,99
|
|IHAAS
|85,80
|47.958.146
|% -9,83
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|PNLSN
|38,88
|191.170.437
|% -6,94
|
|MANAS
|62,00
|48.187.043
|% -6,77
|
|THYAO
|116,50
|7.128.250.505
|% 2,37
|
|PETKM
|18,14
|3.895.206.709
|% 4,55
|
|EREGL
|42,28
|3.528.041.245
|% 0,96
|
|ASELS
|48,92
|3.172.659.980
|% 1,49
|
|KRDMD
|14,79
|2.727.131.896
|% -0,20
|
|SKBNK
|2,81
|1.000.735.440
|% 6,04
|
|EKGYO
|6,84
|1.867.386.324
|% -1,01
|
|ISCTR
|10,57
|2.549.563.253
|% 3,12
|
|PETKM
|18,14
|3.895.206.709
|% 4,55
|
|YKBNK
|11,93
|2.477.982.403
|% 4,19
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6296
|18,6359
|% 0,01
|
|Euro
|19,5147
|19,5254
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,4607
|22,5733
|% -0,06
|
|Frank
|19,6755
|19,7941
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9428
|4,9675
|% -0,02
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,69
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|2,30
|
|Cumhuriyet
|7.027
|7.133
|18,00
|
|Tam
|7.044
|7.102
|-7,00
|
|Yarım
|3.416
|3.472
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.736
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,04
|81,04
|-2,67
|
Seans Raporu
14:42
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14:57YESIL
Yüzde 9.07 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 217, 059 adet işlem
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14:56UZERB
Yüzde 9.90 oranında artışla 100.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 176 adet işlem
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Endeks 4, 952 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 73, 999.00 milyon TL de
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14:55GMTAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 519, 607 adet işlem
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14:54ETILR
Yüzde 4.86 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 253, 124 adet işlem