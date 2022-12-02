***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 12:47
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083894
BIST
15:425.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,34
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:4218,6385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
15:4219,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0342
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
15:421.078,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.078,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ALFAS
|201,30
|780.010.169
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.262.946
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.411.019.179
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.477.538
|% -9,87
|
|THYAO
|128,10
|6.776.684.964
|% 2,97
|
|KOZAL
|397,90
|5.221.340.034
|% -1,70
|
|ASELS
|49,10
|4.296.137.427
|% 2,85
|
|EREGL
|41,86
|3.635.988.759
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,14
|2.569.489.700
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.569.489.700
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|605.602.731
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,56
|1.764.263.917
|% -2,76
|
|ADESE
|1,72
|272.955.780
|% -0,58
|
|TSKB
|4,04
|600.063.237
|% -1,22
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6336
|18,6373
|% 0,02
|
|Euro
|19,6375
|19,6455
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,8118
|22,9262
|% 0,29
|
|Frank
|19,8968
|20,0167
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,01
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.078
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.198
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.491
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|0,42
|
Seans Raporu
15:40
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15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, TCELL
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15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, THYAO
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15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 14 kaybederek (% -1.25 ) 4, 369
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15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, OZSUB, ARZUM, SNPAM, UZERB, OTTO, NIBAS, ALFAS, VBTYZ, MIPAZ
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15:54
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