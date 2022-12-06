***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:00
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084593
BIST
11:184.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,83
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:1818,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:1819,5508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:181.062,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.062,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BARMA
|122,10
|25.266.519
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.758.487
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.608.581
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|19.750.910
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.381.070
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|380.802.194
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|157.583.041
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|325.622.534
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|21.855.178
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,10
|4.295.325.828
|% 5,36
|
|THYAO
|136,40
|2.897.527.871
|% -1,59
|
|EREGL
|42,56
|2.877.869.608
|% 0,28
|
|ENKAI
|27,26
|1.742.594.228
|% 2,25
|
|ASELS
|50,00
|1.600.476.831
|% 0,44
|
|KRDMD
|17,10
|4.295.325.828
|% 5,36
|
|ADESE
|1,84
|213.294.661
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,21
|701.690.961
|% -0,83
|
|TSKB
|4,08
|377.073.446
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,69
|232.269.262
|% 0,75
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6383
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5524
|19,5592
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7028
|22,8166
|% 0,34
|
|Frank
|19,6893
|19,8079
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.130
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,52
|