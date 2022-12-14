***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:02
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086995
BIST
12:145.264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,27
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:1418,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:1419,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0605
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8761
En Düşük
19,7315
12:141.084,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.084,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.636.678
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|32.103.944
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|187.528.034
|% 9,97
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|23.388.822
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,15
|48.469.035
|% -6,09
|
|KONTR
|173,30
|203.409.074
|% -5,04
|
|KRDMD
|18,56
|4.606.112.805
|% -1,38
|
|THYAO
|144,10
|3.640.337.416
|% 0,07
|
|ASELS
|60,25
|2.977.838.097
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,26
|2.691.898.822
|% 4,42
|
|AKBNK
|18,16
|2.568.243.578
|% 4,01
|
|EKGYO
|8,26
|2.691.898.822
|% 4,42
|
|SKBNK
|2,84
|804.757.650
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,56
|4.606.112.805
|% -1,38
|
|VAKBN
|11,19
|2.552.118.835
|% 6,07
|
|YKBNK
|11,92
|2.404.787.329
|% 3,20
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6521
|% 0,05
|
|Euro
|19,8609
|19,8708
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,9982
|23,1135
|% 0,10
|
|Frank
|20,0111
|20,1316
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,03
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.279
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.582
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|0,04
|