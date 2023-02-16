***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 14:05
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114303
BIST
13:505.017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 66,61
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:5018,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:5020,2090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0508
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:501.114,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.114,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:48
|OYAKC
|30,14
|207.058.054
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|17.769.503
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|8.981.949
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.360.636
|% 9,98
|
|LIDER
|108,00
|37.334.024
|% -10,00
|
|HATEK
|8,42
|25.188.123
|% -9,95
|
|RAYSG
|14,16
|3.350.894
|% -9,92
|
|MACKO
|59,45
|491.290.392
|% -9,79
|
|SKTAS
|3,45
|24.058.482
|% -9,69
|
|THYAO
|142,40
|6.242.280.269
|% 1,79
|
|EREGL
|43,64
|4.636.389.954
|% 5,61
|
|TUPRS
|629,30
|3.600.249.402
|% 9,46
|
|KRDMD
|19,23
|2.970.571.358
|% 9,95
|
|SISE
|44,78
|2.620.307.235
|% 4,87
|
|KRDMD
|19,23
|2.970.571.358
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,36
|1.300.486.361
|% 4,70
|
|AKBNK
|16,38
|2.310.155.426
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,47
|900.822.456
|% 3,75
|
|EREGL
|43,64
|4.636.389.954
|% 5,61
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8463
|18,8510
|% 0,01
|
|Euro
|20,1995
|20,2090
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6641
|22,7778
|% 0,25
|
|Frank
|20,3686
|20,4913
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0112
|5,0364
|% 0,04
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.577
|7.627
|-8,00
|
|Yarım
|3.702
|3.732
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,36
|