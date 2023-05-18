***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2023 11:16
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152230
BIST
11:304.652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -10,18
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3019,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3021,4105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0339
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:301.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|4.985.065
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|398.065.809
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,90
|55.278.301
|% -7,94
|
|CWENE
|125,80
|572.272.062
|% -6,61
|
|EUPWR
|79,60
|770.263.623
|% -5,63
|
|PSGYO
|5,54
|112.516.345
|% -4,97
|
|THYAO
|135,90
|2.005.289.510
|% -0,88
|
|ASTOR
|49,48
|994.886.430
|% -4,66
|
|KCHOL
|79,85
|929.986.536
|% -1,54
|
|AKBNK
|15,51
|878.701.246
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,17
|865.738.977
|% -0,09
|
|EKGYO
|6,44
|565.611.758
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,17
|865.738.977
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,40
|611.333.956
|% 0,43
|
|AKBNK
|15,51
|878.701.246
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,81
|203.338.078
|% 2,78
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7832
|19,7873
|% 0,15
|
|Euro
|21,4027
|21,4325
|% -0,06
|
|Sterlin
|24,5388
|24,6618
|% -0,21
|
|Frank
|21,8951
|22,0270
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2599
|5,2863
|% 0,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-5,89
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.440
|4.565
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.275
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,92
|14,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,30
|