***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 17:23
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188708
BIST
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17:337.567
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -34,91
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3325,7556
En Yüksek
|Değişim
|: -5,27%
|| -1,4337
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3328,0866
En Yüksek
|Değişim
|: -4,88%
|| -1,4397
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:331.587,40
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,83
|Açılış
|: 1.587,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.866.361.994
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,30
|2.590.140.236
|% -12,10
|
|EYGYO
|27,72
|211.158.752
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.973.910
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.069.695
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.614.282
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|THYAO
|233,90
|12.656.272.301
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|KLSER
|114,90
|10.636.774.636
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|EKGYO
|8,50
|5.162.417.507
|% -5,35
|
|SKBNK
|4,15
|2.191.062.165
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7253
|25,7556
|% -5,27
|
|Euro
|27,9151
|28,0866
|% -4,88
|
|Sterlin
|32,3991
|32,5616
|% -6,03
|
|Frank
|29,0325
|29,2074
|% -5,86
|
|Riyal
|6,8309
|6,8652
|% -5,45
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:33
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17:48TRGYO
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17:46XU100
Endeks 7, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 207, 705.00 milyon TL de
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17:46UFUK
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 78.55 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 978 adet işlem
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17:45KONYA
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 5, 670.00 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 834 adet işlem