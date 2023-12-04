***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 10:00
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221757
BIST
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10:527.999
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -27,06
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5228,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5231,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0267
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:521.926,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.926,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:49
|EKOS
|33,00
|94.922.652
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.069.410
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|35.748.080
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|321.397.881
|% 9,99
|
|CRFSA
|126,70
|135.822.900
|% 9,98
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|KTLEV
|52,25
|106.638.404
|% -8,09
|
|MRSHL
|1.900,00
|103.963.990
|% -7,32
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|261,25
|2.753.239.576
|% 0,19
|
|TUPRS
|154,90
|1.216.770.080
|% 1,04
|
|KOZAL
|24,20
|779.067.748
|% 2,89
|
|ISCTR
|22,00
|730.081.456
|% -0,27
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|EKGYO
|7,34
|347.460.028
|% -0,14
|
|ODAS
|11,20
|528.945.818
|% 3,61
|
|ISCTR
|22,00
|730.081.456
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,34
|147.115.740
|% -2,25
|
|KOZAL
|24,20
|779.067.748
|% 2,89
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9023
|28,9148
|% 0,07
|
|Euro
|31,4011
|31,4168
|% -0,14
|
|Sterlin
|36,5486
|36,7319
|% -0,18
|
|Frank
|32,9488
|33,1473
|% -0,47
|
|Riyal
|7,6894
|7,7279
|% 0,13
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,20
|25,24
|% 0,66
|
|Platin
|927,13
|929,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,15
|988,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,19
|78,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.069,25
|2.069,52
|% 0,66
|