***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 15:28
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252662
BIST
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15:509.161
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -18,80
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5031,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0465
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5033,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0602
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:502.035,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|349.937.060
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|DMSAS
|6,57
|127.114.585
|% -9,63
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|EREGL
|48,64
|16.755.975.565
|% 3,58
|
|THYAO
|280,25
|7.301.469.958
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.412.275.016
|% 3,62
|
|TUPRS
|162,10
|3.360.668.808
|% 1,19
|
|KCAER
|63,25
|3.118.915.304
|% -2,77
|
|EREGL
|48,64
|16.755.975.565
|% 3,58
|
|ZOREN
|5,51
|1.160.653.926
|% 2,42
|
|ISCTR
|11,03
|1.926.263.132
|% -1,25
|
|EKGYO
|11,34
|1.955.740.011
|% 0,35
|
|ADESE
|2,92
|306.332.504
|% 3,55
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1875
|31,1899
|% 0,15
|
|Euro
|33,7381
|33,7476
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3183
|39,5155
|% -0,14
|
|Frank
|35,2940
|35,5066
|% 0,07
|
|Riyal
|8,2914
|8,3330
|% 0,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|880,94
|882,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|920,96
|923,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,63
|% 0,66
|