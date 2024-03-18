***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 11:18
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259562
BIST
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13:058.813
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -15,83
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0532,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1758
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0535,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1355
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:052.238,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,40
|Açılış
|: 2.238,49
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:05
|AKENR
|6,60
|19.520.246
|% 10,00
|
|DOBUR
|215,70
|74.881.421
|% 9,99
|
|PKART
|76,50
|31.201.286
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.067.686
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.447.588
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.091.992
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.866.932
|% -9,94
|
|CATES
|60,65
|596.121.599
|% -8,45
|
|DOAS
|323,75
|3.096.312.851
|% 8,10
|
|TUPRS
|167,30
|2.815.687.447
|% 2,64
|
|THYAO
|269,75
|2.353.386.295
|% -0,19
|
|KCHOL
|173,60
|1.921.237.147
|% -2,85
|
|ALVES
|56,60
|1.850.690.032
|% -6,83
|
|ZOREN
|5,34
|956.719.814
|% 4,09
|
|ISCTR
|10,42
|1.041.394.005
|% 1,76
|
|EKGYO
|10,70
|747.588.733
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,32
|1.272.558.497
|% 1,27
|
|TSPOR
|1,55
|74.166.168
|% -3,73
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2973
|32,3038
|% 0,55
|
|Euro
|35,2404
|35,2527
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,9188
|42,1289
|% 0,80
|
|Frank
|37,2265
|37,4131
|% 0,73
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|920,37
|922,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,71
|1.070,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,02
|86,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,65
|2.154,90
|% 0,66
|