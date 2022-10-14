Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

14.10.2022 13:02
***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinim

nmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Şirketin Henüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İç ve Dış Mekan Konumlandırma Sistemleri, Akıllı Araçlar, Robotik ve Makine Öğrenimi Konularında Ar-Ge Projeleri Yürütülmektedir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.422.500 TRY
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
YOK
Edinilen Payların Nominal Tutarı
725.475 TRY
Beher Payın Alış Fiyatı
1,89807
Toplam Tutar
1.377.000 TRY
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Şirketin Denetimden Geçmiş Yıllık Finansal Tabloları Henüz Kamuya Açıklanmamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Erol Çıracı (%25,50 Pay), Ertul Erözdemir (%25,50 Pay)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Üçüncü Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.09.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ConsulTR Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirketin %100 payı 2.862.330 TRY
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporu ile çıkan sonucun üzerine yaklaşık %5 indirim yapıldı.
Açıklamalar

Şirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik altyapısını genişletmektir. Fon kullanım raporunda belirtildiği gibi yeni şirket alımlarına yönelik işlemler yapılmaya başlanmıştır.
Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'de mukim İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin %51'lik payı mevcut ortaklardan 1.377.000 TRY bedelle peşin olarak satın alınmıştır.
Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072084


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:433.623
Değişim :  1,96% |  69,82
Açılış :  3.585  
Önceki Kapanış :  3.553  
En Yüksek
3.634 En Düşük
3.585
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 440,00 14.196.160 % 10,00  
CONSE 6,18 327.978.672 % 9,96  
MZHLD 84,05 66.748.642 % 9,94  
GESAN 119,60 554.046.352 % 9,93  
BTCIM 36,60 24.875.452 % 9,91  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Dolar 18,5851 18,5905 % 0,27  
Euro 18,0562 18,0723 % -0,40  
Sterlin 20,8330 20,9374 % -0,65  
Frank 18,4619 18,5731 % 0,01  
Riyal 4,9318 4,9565 % 0,13  
daha fazla
14:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.659 1.659 -7,82  
Altın Gr. 990 991 -3,79  
Cumhuriyet 6.653 6.754 17,00  
Tam 6.682 6.744 -46,00  
Yarım 3.256 3.294 -26,00  
Çeyrek 1.631 1.646 -13,00  
Gümüş.Ons 18,72 18,75 -0,15  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 -0,05  
B. Petrol 93,59 93,59 -0,98  
Seans Raporu 14:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru