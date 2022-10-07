***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









lama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş. nin 06.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11644 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurumun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliğinin 'Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' başlıklı 8. maddesine göre şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068621BIST