***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş. nin 06.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11644 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurumun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliğinin 'Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' başlıklı 8. maddesine göre şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068621BIST