***HKTM* *SANFM* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.09.2022 09:09
***HKTM******SANFM******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HKTM, OSTIM, SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060024
BIST
11:083.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 63,99
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.294
En Düşük
3.248
11:0818,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:0818,1035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:081.003,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.003,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ICBCT
|7,93
|31.542.166
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.820.122
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|57.267.240
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|149.524.275
|% 9,76
|
|BRKSN
|11,23
|4.558.816
|% 9,24
|
|MTRKS
|42,78
|46.446.142
|% -9,97
|
|MIPAZ
|7,62
|20.684.488
|% -6,73
|
|ULUSE
|133,10
|24.478.270
|% -6,53
|
|DOGUB
|10,55
|6.443.407
|% -6,39
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,65
|2.678.748.810
|% 2,58
|
|YKBNK
|8,14
|2.236.989.925
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,54
|1.815.233.596
|% 3,91
|
|EKGYO
|4,26
|1.577.988.852
|% 5,19
|
|GARAN
|24,80
|1.253.217.771
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,26
|1.577.988.852
|% 5,19
|
|YKBNK
|8,14
|2.236.989.925
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,54
|1.815.233.596
|% 3,91
|
|ISCTR
|9,18
|1.150.069.721
|% 3,85
|
|HALKB
|9,74
|1.007.199.833
|% 8,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2174
|18,2315
|% 0,17
|
|Euro
|18,0930
|18,1034
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,8552
|20,9598
|% -0,17
|
|Frank
|18,4568
|18,5680
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8319
|4,8562
|% 0,11
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,96
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.810
|45,00
|
|Yarım
|3.291
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|95,50
|95,50
|2,48
|