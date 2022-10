HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SERVET EYÜPGİLLER 54.956,38 TRY 54,956377SERVET GÜR EYÜPGİLLER 345.042,92 TRY 45,04337İSMET TUĞUL 0,10 TRY 0,000025AHMET ŞATIROĞLU 0,10 TRY 0,000025VEYSEL YEREBASMAZ 0,10 TRY 0,000025NİHAT HALUK BİLGE 0,10 TRY 0,000025ÖMER ÖZBANİÇA 0,10 TRY 0,000025MEHMET ŞAHAN 0,10 TRY 0,000025CEMİL YUMUŞ 0,10 TRY 0,000025TOPLAM 400000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066899BIST