HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2022 11:46
HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SERVET EYÜPGİLLER 54.956,38 TRY 13,739
SERVET GÜR EYÜPGİLLER 345.042,92 TRY 86,261
İSMET TUĞUL 0,10 TRY 0,000025
AHMET ŞATIROĞLU 0,10 TRY 0,000025
VEYSEL YEREBASMAZ 0,10 TRY 0,000025
NİHAT HALUK BİLGE 0,10 TRY 0,000025
ÖMER ÖZBANİÇA 0,10 TRY 0,000025
MEHMET ŞAHAN 0,10 TRY 0,000025
CEMİL YUMUŞ 0,10 TRY 0,000025
TOPLAM 400000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066910
BIST
11:343.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 46,62
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:3418,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0388
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:3418,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1399
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:341.020,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.020,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SEKFK
|8,37
|36.320.890
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,75
|1.942.920.915
|% 9,05
|
|AKSA
|65,05
|308.544.755
|% 8,42
|
|BAGFS
|26,34
|85.910.013
|% 8,31
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,20
|24.476.414
|% -6,67
|
|GRNYO
|4,28
|1.399.733
|% -4,25
|
|INFO
|12,18
|20.518.315
|% -4,09
|
|THYAO
|79,70
|3.570.133.957
|% 2,64
|
|SASA
|77,75
|1.942.920.915
|% 9,05
|
|AKBNK
|12,74
|1.649.080.021
|% 2,66
|
|VAKBN
|7,91
|1.536.733.252
|% 3,81
|
|SISE
|27,52
|1.321.351.609
|% 1,40
|
|VAKBN
|7,91
|1.536.733.252
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,20
|735.315.034
|% -0,94
|
|YKBNK
|8,05
|1.309.968.241
|% 3,60
|
|HALKB
|8,16
|1.239.565.002
|% 6,39
|
|TSKB
|2,65
|401.167.985
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5889
|% 0,21
|
|Euro
|18,3541
|18,3669
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,0578
|21,1634
|% 0,57
|
|Frank
|18,7154
|18,8281
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9273
|4,9521
|% 0,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,85
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.802
|6.868
|-5,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.678
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|0,70
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:48AKSA
Yüzde 8.83 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 605 adet işlem
-
11:47SEKFK
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 476, 120 adet işlem
-
11:46RAYSG
Yüzde 6.90 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 556 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 3, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 31, 413.00 milyon TL de
-
11:44YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 754, 924 adet işlem