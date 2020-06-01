***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2020 10:12
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847954
BIST
11:38106.666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 1.145,25
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:386,8167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:387,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:38381,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,91
|Açılış
|: 381,15
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.098.072
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|65.898.996
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.389.184
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.443.479
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|875.250
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,82
|523.313.365
|% 1,75
|
|EKGYO
|1,56
|420.494.263
|% 6,12
|
|GARAN
|7,91
|407.774.711
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,52
|371.050.767
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,87
|261.970.002
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,56
|420.494.263
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,52
|371.050.767
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,34
|163.652.745
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,26
|78.339.995
|% 2,44
|
|TSKB
|1,13
|66.097.591
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4280
|8,4703
|% 0,38
|
|Frank
|7,0820
|7,1246
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8096
|1,8187
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,59
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.498
|24,50
|
|Tam
|2.540
|2.567
|17,60
|
|Yarım
|1.239
|1.253
|12,30
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,75
|37,75
|-0,09
|