***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:19
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888178
BIST
16:111.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:117,7445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0500
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:119,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0437
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:11464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,58
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BFREN
|1.145,80
|44.874.774
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.552.617
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.977.746
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.199.412
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,77
|8.055.294.028
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,84
|2.829.668.283
|% 1,43
|
|KRDMD
|4,15
|2.787.836.624
|% 4,80
|
|THYAO
|12,00
|2.533.677.860
|% 1,87
|
|AKBNK
|6,29
|1.975.791.067
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,84
|2.829.668.283
|% 1,43
|
|GARAN
|8,77
|8.055.294.028
|% 3,18
|
|KRDMD
|4,15
|2.787.836.624
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,91
|666.175.035
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,29
|1.975.791.067
|% 1,13
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7403
|7,7445
|% -0,64
|
|Euro
|9,1325
|9,1451
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,1213
|10,1721
|% -1,41
|
|Frank
|8,3965
|8,4471
|% -0,81
|
|Riyal
|2,0532
|2,0635
|% -0,88
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,49
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|-73,14
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|-35,38
|
|Çeyrek
|743
|760
|-17,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|-0,23
|
Seans Raporu
16:11
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, GARAN
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 5 artarak (% 0.56 ) 1, 165
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, DOAS, TLMAN, ETILR, MARKA, OSMEN, TKURU
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : YBTAS, COSMO, EMNIS, EUYO, KSTUR
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