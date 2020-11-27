***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 11:14
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890263
BIST
13:591.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:597,8176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0541
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:599,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0639
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:59455,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,85
|Açılış
|: 455,21
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:59
|SAFKR
|13,87
|14.921.733
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|TKNSA
|11,03
|9.540.012
|% 9,97
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|RODRG
|17,02
|11.318.888
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|EMNIS
|21,50
|73.905
|% -6,52
|
|GARAN
|9,38
|1.888.995.544
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,21
|1.534.629.927
|% 6,25
|
|KRDMD
|5,20
|1.312.874.355
|% 0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.093.140.152
|% 2,42
|
|GUBRF
|51,65
|947.703.602
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,21
|1.534.629.927
|% 6,25
|
|PETKM
|4,23
|1.093.140.152
|% 2,42
|
|KRDMD
|5,20
|1.312.874.355
|% 0,39
|
|GARAN
|9,38
|1.888.995.544
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,33
|226.249.641
|% 4,72
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8113
|7,8176
|% -0,69
|
|Euro
|9,3166
|9,3241
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,4044
|10,4566
|% -0,71
|
|Frank
|8,5984
|8,6502
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% -0,52
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,62
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-33,13
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-16,02
|
|Çeyrek
|729
|747
|-8,01
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,10
|48,10
|0,31
|