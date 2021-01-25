***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 15:53
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904182
BIST
17:401.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:407,4026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:408,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:40442,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,07
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:40
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.357.143
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,78
|11.606.181
|% -8,47
|
|PKENT
|1.449,00
|6.461.028
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,80
|2.427.878.936
|% 5,59
|
|ODAS
|4,01
|1.591.979.704
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.446.634.876
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,07
|1.441.255.873
|% 2,17
|
|GARAN
|9,60
|1.063.125.410
|% -1,64
|
|ODAS
|4,01
|1.591.979.704
|% 5,25
|
|TSKB
|1,98
|750.326.994
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,55
|471.348.584
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|717.452.212
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.446.634.876
|% 2,93
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3980
|7,4026
|% -0,10
|
|Euro
|8,9693
|8,9790
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0760
|10,1265
|% -0,32
|
|Frank
|8,2916
|8,3415
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,28
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,37
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,13
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 55 kaybederek (% -0.46 ) 1, 643
-
17:54XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 29, 701.00 milyon TL de
-
17:54SANKO
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 644 adet işlem
-
17:53ENJSA
Yüzde 4.09 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 235, 495 adet işlem
-
17:51DEVA
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 022, 983 adet işlem