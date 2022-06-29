***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:41
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040093
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0688
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,3939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1593
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3311
17:59971,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,76
|Açılış
|: 971,34
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6324
|16,6340
|% -0,29
|
|Euro
|17,3316
|17,3951
|% -0,90
|
|Sterlin
|20,0844
|20,1851
|% -0,88
|
|Frank
|17,3258
|17,4302
|% -0,14
|
|Riyal
|4,4113
|4,4334
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,89
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.499
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.181
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem