***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 15:45
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094105
BIST
17:095.143
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
|| -380,20
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.143
17:0918,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0399
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8120
17:091.107,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.107,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BFREN
|5.753,80
|199.901.496
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|CEOEM
|23,96
|64.720.516
|% 9,41
|
|DOGUB
|10,87
|62.339.266
|% 8,70
|
|DYOBY
|31,70
|286.711.931
|% 8,56
|
|GESAN
|207,10
|739.774.154
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|31.989.826
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.512.163
|% -10,00
|
|GOLTS
|114,40
|55.013.824
|% -9,99
|
|ALFAS
|239,90
|166.486.807
|% -9,98
|
|EREGL
|41,00
|19.292.660.464
|% -4,47
|
|THYAO
|138,40
|10.182.725.975
|% -4,22
|
|KRDMD
|18,67
|7.785.538.350
|% -5,66
|
|EKGYO
|8,95
|3.734.571.317
|% -4,99
|
|TUPRS
|493,00
|3.440.786.758
|% -3,80
|
|EREGL
|41,00
|19.292.660.464
|% -4,47
|
|KRDMD
|18,67
|7.785.538.350
|% -5,66
|
|EKGYO
|8,95
|3.734.571.317
|% -4,99
|
|YKBNK
|10,69
|2.937.167.100
|% -8,16
|
|ISCTR
|11,78
|2.358.569.694
|% -5,99
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7682
|18,7750
|% 0,17
|
|Euro
|19,8356
|19,8523
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,3168
|22,4287
|% -0,96
|
|Frank
|20,0293
|20,1499
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,20
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-23,41
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|7.513
|7.627
|-17,00
|
|Tam
|7.541
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.652
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|1,08
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22BAYRK
Yüzde -9.28 oranında düşüşle 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 705 adet işlem
-
17:20DERIM
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 546, 018 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, YKBNK, ASELS
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TUPRS
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 75 kaybederek (% -5.51 ) 4, 625