***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:14
***HLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113946
BIST
16:015.103
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 152,72
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:0118,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:0120,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0324
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:011.114,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.114,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:57
|OYAKC
|30,14
|214.995.332
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|555.935.583
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.796.061
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.752.101
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.833
|% -10,00
|
|ULUUN
|25,62
|146.650.335
|% -9,98
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.276.439
|% -9,95
|
|EPLAS
|37,28
|29.500.724
|% -9,95
|
|THYAO
|142,80
|7.318.262.479
|% 2,07
|
|EREGL
|44,04
|6.171.598.135
|% 6,58
|
|TUPRS
|632,30
|4.519.735.059
|% 9,98
|
|SISE
|45,24
|3.242.464.649
|% 5,95
|
|ASELS
|58,60
|3.211.075.638
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,42
|3.157.296.429
|% 1,55
|
|YKBNK
|9,33
|1.624.301.493
|% 4,36
|
|KRDMD
|19,23
|3.003.123.729
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.092.789.846
|% 4,31
|
|EREGL
|44,04
|6.171.598.135
|% 6,58
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8455
|18,8495
|% 0,01
|
|Euro
|20,1970
|20,2029
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6205
|22,7340
|% 0,06
|
|Frank
|20,3350
|20,4575
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0091
|5,0342
|% -0,00
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.584
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|-0,08
|