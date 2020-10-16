***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.10.2020 18:12
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
16.10.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan "Beyoğlu Binası"na ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882224
BIST
17:571.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 11,57
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
17:577,9013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
17:579,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0325
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
17:57483,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,15
|Açılış
|: 483,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,58
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ITTFH
|9,13
|368.209.438
|% 10,00
|
|ALCTL
|32,78
|145.964.220
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.577.541
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.622
|% 10,00
|
|KLGYO
|13,57
|343.376.735
|% 9,97
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.110.458
|% -9,95
|
|GARAN
|7,19
|1.173.391.325
|% 2,57
|
|SISE
|6,79
|1.145.113.482
|% 1,04
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|ALBRK
|1,64
|581.817.967
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|TSKB
|1,29
|431.928.101
|% 9,32
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8974
|7,9013
|% -0,39
|
|Euro
|9,2584
|9,2635
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1808
|10,2319
|% -0,36
|
|Frank
|8,6089
|8,6608
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1003
|2,1108
|% -0,50
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-6,14
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,24
|
Seans Raporu
17:57
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