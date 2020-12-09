***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiYılsonu değerlemesiRapor Tarihi09.12.2020AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan "Bakırköy Binası"na ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892456BIST