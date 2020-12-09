***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
09.12.2020 18:10
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
09.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan "Bakırköy Binası"na ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892456
BIST
17:561.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:567,8088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:569,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:56464,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,81
|Açılış
|: 464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
463,72
BIST En Aktif Hisseler17:56
|AKFGY
|4,73
|26.807.636
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.507.737
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|34.003.954
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|EUYO
|4,65
|1.677.587
|% -9,88
|
|SNKRN
|7,02
|610.277
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,19
|63.594.338
|% -9,05
|
|BSOKE
|2,53
|352.566.376
|% -8,99
|
|GARAN
|9,27
|4.420.860.802
|% 3,69
|
|EREGL
|13,62
|2.881.893.585
|% 1,26
|
|PETKM
|4,75
|2.320.673.936
|% -2,86
|
|SELEC
|17,85
|2.148.847.993
|% -1,71
|
|DOHOL
|3,13
|2.067.695.550
|% 9,06
|
|DOHOL
|3,13
|2.067.695.550
|% 9,06
|
|GARAN
|9,27
|4.420.860.802
|% 3,69
|
|PETKM
|4,75
|2.320.673.936
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,06
|625.347.284
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,10
|1.565.416.141
|% -2,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8060
|7,8088
|% -0,13
|
|Euro
|9,4413
|9,4476
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,4409
|10,4933
|% 0,30
|
|Frank
|8,7417
|8,7943
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0731
|2,0835
|% -0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-28,86
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|49,25
|49,25
|0,41
|
Seans Raporu
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