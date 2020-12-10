***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.12.2020 18:38
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
10.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan "Etiler Binası"na ait 2020 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892700
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0760
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9024
En Düşük
7,8188
18:059,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1312
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5882
En Düşük
9,4454
18:05466,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,05
|Açılış
|: 466,34
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8930
|7,9004
|% 0,97
|
|Euro
|9,5724
|9,5833
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,4646
|10,5171
|% 0,20
|
|Frank
|8,8581
|8,9115
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0988
|2,1093
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-1,34
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,05
|
|B. Petrol
|50,78
|50,78
|1,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA